У Словаччині виявили 7000-річну братську могилу: скелети були обезголовлені (фото)

У Словаччині археологи розкопали останки 37 обезголовлених людей у стародавньому поселенні часів неоліту. Всі скелети добре збереглися, і у всіх, крім одного, який належав маленькій дитині, були відсутні голови.

Розкопками займалися вчені з Кільського університету та Археологічного інституту Словацької академії наук. Про відкриття повідомляє пресслужба університету.

Зазначається, що останки розкидані на площі близько 15 квадратних метрів. Тіла лежать одне на іншому, деякі з них на боці, інші – на спині з розпростертими в різні боки руками та ногами.

Пози, в яких знайдені тіла, говорять про те, що їх не намагалися акуратно ховати, просто скинули в канаву. Археологи поки що не можуть пояснити, що тут сталося і чому обезголовлені трупи поховані у спільній "братській могилі".

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Попередні дані досліджень свідчать, що деякі зі скелетів закопали раніше, а потім скинули в середину траншеї, щоб звільнити місце для нових трупів.

Науковці припускають, що це могли бути людські жертвопринесення, пов'язані з релігійними чи магічними традиціями, чи військовий конфлікт між різними сільськими громадами чи сім'ями одного поселення.

Останки знайшли на місці городища Враблі-Вельке-Лехембю. Це поселення епохи неоліту, яке існувало приблизно з 5250 до 4950 років до н.е. на території сучасної Словаччини.

Раніше археологи виявили останки ченця, який огорнув себе ланцюгами. На їхню думку, це міг бути самітник-аскет.

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