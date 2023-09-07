В США школьница обнаружила на ферме череп кита, которому 34 миллиона лет (фото)

16-летняя Линдси Столворт в Алабаме (США) исследовала ферму своей семьи и обнаружила останки доисторического животного. Это был череп кита, которому 34 миллиона лет.

Издание Washington Post сообщает, что студентка Алабамской школы математики и науки (ASMS) в Мобиле часами проводила раскопки на территории фермы своей семьи. Однажды она нашла окаменевшие зубы акулы и показала учителю по естественным наукам Дрю Гентри.

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Он спросил, не замечала ли она еще какие-нибудь фрагменты костей на склоне холма. Когда девушка пошла на гору, заметила кости в почве. Учитель девочки помог ей в раскопках и они вместе вырыли череп древнего кита, плававшего в мелководных морях, покрывавших большую часть южной Алабамы миллионы лет назад.

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38-летний Дрю Гентри смог определить, что найденному черепу кита было около 34 миллионов лет.

Палеонтолог из Алабамы Джун Эберсол подтвердил, что черепу кита, найденному Столвортом и Гентри, около 34 миллионов лет.

"После того, как кит будет подготовлен, а кости будут извлечены из скалы и снова собраны, есть очень большая вероятность, что это новый вид", – пояснил Эберсол.

В настоящее время череп кита исследуют ученые.

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