В США заметили ''медведя-мутанта'', который передвигается на двух лапах (фото, видео)

В Западной Виргинии камеры наблюдения зафиксировали черного медведя, который передвигается только на двух задних лапах. Это необычное явление заметил местный турист Кирк Прайс, поделившийся изображениями и видео животного на своей странице в соцсети.

По его словам, этот медведь, вероятно, является восьмилетним самцом, которого он впервые заметил еще в 2018 году, когда животное было значительно меньше. Прайс рассказал, что, хотя видел медведя лично только один раз, его неоднократно фиксировали камеры наблюдения в горах Аппалачи на юго-западе Западной Виргинии.

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Медведь остается редким и труднодоступным для наблюдения в дикой природе, но, по данным Прайса, животное перемещается на расстоянии около пяти миль в горах, где живет.

Двуногий медведь. Источник: Скриншот с видео

Двуногий медведь. Источник: Скриншот с видео

Двуногий медведь. Источник: Скриншот с видео

Двуногий медведь. Источник: Скриншот с видео

В своем рассказе Прайс предположил, что медведь родился без передних лап. Он отметил, что в видео 2022 года, где медведь фигурирует вживую, было видно, что передние конечности животного полностью отсутствуют, что наталкивает на мысль о врожденной аномалии, а не внешних факторах, таких как охотничья деятельность.

Увидев животное, пользователи соцсетей предположили, что медведь потерял передние лапы из-за людей, однако Прайс отвергает эти предположения. Он считает, что медведь родился с такой аномалией и смог приспособиться к жизни на двух лапах, что делает его "удивительным" существом.

Несмотря на то, что Прайс является охотником, он отмечает важность сохранения популяции медведей и призывает не винить охотников в травмах животного. "Я твердо верю в сохранение природы и восхищаюсь тем, как медведи преуспевают в своей среде", — отметил он.

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