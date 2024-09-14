У США змія-канібал виплюнула двох плазунів: одного вдалося врятувати (фото)

Унікальний випадок спостерігав герпетолог Метт Мур під час звичайної польової роботи в Джорджії, США. Досліджуючи спійману східну індигову змію, він виявив у її шлунку ще двох змій: мертву щурячу змію та живу молоду гримучу змію.

Індигова змія, відома своїм полюванням на інших змій, явно проковтнула обидві рептилії, але не встигла перетравити гримучу змію. Цей факт підтверджується тим, що шкіра на голові гримучої змії була трохи пошкоджена, але згодом зажила.

Щобільше, у шлунку врятованої змії виявили залишки миші, яку вона з'їла перед тим, як сама стала здобиччю, повідомляє Georgia Department of Natural Resources.

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Індигова змія поковтунула двох собі подібних істот. Джерело: Georgia Department of Natural Resources

Ця історія демонструє неймовірну живучість гримучої змії, яка змогла вижити після того, як її проковтнула інша змія. Також вона підкреслює жорстокість дикої природи, де хижаки постійно змагаються за виживання.

Індигова змія поковтунула двох собі подібних істот. Джерело: Georgia Department of Natural Resources

Індигова змія поковтунула двох собі подібних істот. Джерело: Georgia Department of Natural Resources

Порівняння з іншим випадком канібалізму серед змій. Автори статті порівнюють цей випадок з іншим недавнім дослідженням, в якому бірманський пітон з'їв сітчастого пітона. Обидва випадки свідчать про те, що канібалізм серед змій є більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Важливість таких досліджень. Такі спостереження допомагають вченим краще розуміти поведінку змій та взаємодію між різними видами рептилій. Крім того, ця інформація може бути корисною для розробки стратегій збереження видів, які перебувають під загрозою зникнення.

Висновки. Цей унікальний випадок нагадує нам про те, що дика природа повна несподіванок і що навіть найнебезпечніші хижаки можуть стати здобиччю. Виживання в природі – це постійна боротьба, де кожен вид шукає свою нішу і адаптується до мінливих умов.

Раніше ми повідомляли, що в Індонезії пітон повністю проковтнув матір чотирьох дітей.

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