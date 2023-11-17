В центре Севастополя раздались два взрыва: местные сообщают о вертолете оккупантов

В пятницу, 17 ноября, во временно оккупированном Крыму произошли два взрыва между Бахчисарайским районом и Качинской долиной.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что вероятно, в этой связи в небе кружат вертолеты, поднявшие российские оккупанты.

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Жители предполагают, что взрывы могли произойти у авиабазы ПКС россии "Бельбек" или в поселке Кача, рядом с которым расположен военный аэродром.

Международный аэропорт "Бельбек" ранее обслуживал Севастополь и другие города Крыма, но после российской оккупации в 2014 году он был закрыт для гражданской авиации.

Пока нет официальных комментариев относительно возможной атаки, а оккупационная администрация также воздерживается от комментариев по этому поводу.

Напомним, накануне Херсон оказался под массированным обстрелом российской армии, уже трое пострадавших, среди них 15-летний подросток.

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