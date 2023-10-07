В ТЦК объяснили, какое наказание грозит за отказ от повестки: штраф или тюрьма

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки. В случае отказа получать повестку или расписываться, лицу грозит наказание.

В частности, игнорирование "боевой" повестки предполагает возбуждение уголовного дела. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

В случае отказа получать повестку или расписываться, представитель ТЦК и СП могут составить на гражданина протокол об административном правонарушении.

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Согласно действующему законодательству, в условиях особого периода размер штрафа составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Речь идет о сумме от 850 до 1700 гривен.

Также административная ответственность предусмотрена в случае игнорирования повестки, изданной с целью уточнения военно-учетных данных.

Если военнообязанный прошел ВЛК, но в определенную дату не прибыл в мобилизационный пункт, ему грозит уголовная ответственность. Речь идет о наказании в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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