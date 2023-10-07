У ТЦК пояснили, яке покарання загрожує за відмову від повістки: штраф чи в'язниця

В Україні триває загальна мобілізація, через що чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки. У разі відмови отримувати повістку, або ж розписуватись, особі загрожує покарання.

Зокрема, ігнорування "бойової" повістки передбачає відкриття кримінальної справи. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

Зазначається, що у випадку відмови отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК та СП можуть скласти на громадянина протокол про адміністративне правопорушення.

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Згідно з чинним законодавством, в умовах особливого періоду розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться про суму від 850 до 1700 гривень.

Також адміністративна відповідальність передбачена у разі ігнорування повістки, яка була видана з метою уточнення військово-облікових даних.

Якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт, йому загрожує кримінальна відповідальність. Йдеться про покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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