В ТЦК ввели новые правила прохождения медкомиссии для ограниченно пригодных военнообязанных: что изменилось
Военнообязанные и призывники со статусом "ограниченно пригодны" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Министерство обороны анонсировало введение электронных направлений на ВЛК с 31 января.
Из-за значительного наплыва военнообязанных и ограниченного времени, в Офисе Президента сообщили о планах продлить сроки прохождения комиссии.
Ключевые изменения и требования:
В мае 2024 года вступил в силу закон, отменивший категорию "ограниченно пригодный". и "непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев".
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Процедура прохождения ВЛК:
- Медосмотр должен быть завершен в течение 4 дней
- В случае необходимости дополнительных обследований срок может быть продлен до 14 дней
- Направление выдается в ТЦК по повестке или при самостоятельном обращении
Особенности для разных категорий:
Военнообязанные с отсрочкой:
- Недавние изменения в постановление Кабмина уточнили, что лица со статусом "ограниченно пригодные", подавшие заявление на отсрочку, обязаны пройти повторный медосмотр.
- Это также касается забронированных работников, которым рекомендуется поддерживать актуальный военный учет.
Штрафные санкции:
- ТЦК может наложить штраф в течение трех месяцев после обнаружения нарушения
- Если штраф не наложен в течение года после нарушения, он аннулируется
- Нарушителей могут обнаруживать через реестр "Оберег"
После прохождения ВЛК, если лицо признано годным к службе (включая службу в тылу), ТЦК имеет право вручить боевую повестку. На этом этапе все еще можно подать заявление на отсрочку.
В настоящее время Минобороны работает над решением проблемы очередей в ТЦК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.
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