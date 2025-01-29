В ТЦК ввели новые правила прохождения медкомиссии для ограниченно пригодных военнообязанных: что изменилось

Военнообязанные и призывники со статусом "ограниченно пригодны" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Министерство обороны анонсировало введение электронных направлений на ВЛК с 31 января.

Из-за значительного наплыва военнообязанных и ограниченного времени, в Офисе Президента сообщили о планах продлить сроки прохождения комиссии.

Ключевые изменения и требования:

В мае 2024 года вступил в силу закон, отменивший категорию "ограниченно пригодный". и "непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев".

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Процедура прохождения ВЛК:

Медосмотр должен быть завершен в течение 4 дней

В случае необходимости дополнительных обследований срок может быть продлен до 14 дней

Направление выдается в ТЦК по повестке или при самостоятельном обращении

Особенности для разных категорий:

Военнообязанные с отсрочкой:

Недавние изменения в постановление Кабмина уточнили, что лица со статусом "ограниченно пригодные", подавшие заявление на отсрочку, обязаны пройти повторный медосмотр.

Это также касается забронированных работников, которым рекомендуется поддерживать актуальный военный учет.

Штрафные санкции:

ТЦК может наложить штраф в течение трех месяцев после обнаружения нарушения

Если штраф не наложен в течение года после нарушения, он аннулируется

Нарушителей могут обнаруживать через реестр "Оберег"

После прохождения ВЛК, если лицо признано годным к службе (включая службу в тылу), ТЦК имеет право вручить боевую повестку. На этом этапе все еще можно подать заявление на отсрочку.

В настоящее время Минобороны работает над решением проблемы очередей в ТЦК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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