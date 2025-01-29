У ТЦК запровадили нові правила проходження медкомісії для обмежено придатних військовозобовʼязаних: що змінилось

Військовозобов'язані та призовники зі статусом "обмежено придатні" мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. За невиконання цієї вимоги передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Міністерство оборони анонсувало запровадження електронних направлень на ВЛК з 31 січня. Проте наразі отримати направлення можливо лише особисто у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Через значний наплив військовозобов'язаних та обмежений час, в Офісі Президента повідомили про плани продовжити терміни проходження комісії.

Ключові зміни та вимоги:

У травні 2024 року набув чинності закон, що скасував категорію "обмежено придатний". Замість неї запровадили новий статус – "придатний до служби у військових частинах забезпечення". Інші можливі висновки ВЛК включають: "придатний", "непридатний", "тимчасово непридатний" та "непридатний з переоглядом через 6-12 місяців".

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Процедура проходження ВЛК:

Медогляд має бути завершений протягом 4 днів

У разі потреби додаткових обстежень термін може бути подовжений до 14 днів

Направлення видається в ТЦК за повісткою або при самостійному зверненні

Особливості для різних категорій:

Військовозобов'язані з відстрочкою:

Нещодавні зміни до постанови Кабміну уточнили, що особи зі статусом "обмежено придатні", які подали заяву на відстрочку, зобов'язані пройти повторний медогляд

Це також стосується заброньованих працівників, яким рекомендується підтримувати актуальний військовий облік

Штрафні санкції:

ТЦК може накласти штраф протягом трьох місяців після виявлення порушення

Якщо штраф не накладено протягом року після порушення, він анулюється

Порушників можуть виявляти через реєстр "Оберіг"

Після проходження ВЛК, якщо особу визнано придатною до служби (включно зі службою в тилу), ТЦК має право вручити бойову повістку. На цьому етапі все ще можна подати заяву на відстрочку

Наразі Міноборони працює над вирішенням проблеми черг у ТЦК. Для отримання актуальної інформації щодо можливості запису на прийом рекомендується звертатися безпосередньо до місцевого ТЦК.

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