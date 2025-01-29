У ТЦК запровадили нові правила проходження медкомісії для обмежено придатних військовозобовʼязаних: що змінилось
Військовозобов'язані та призовники зі статусом "обмежено придатні" мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. За невиконання цієї вимоги передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Міністерство оборони анонсувало запровадження електронних направлень на ВЛК з 31 січня. Проте наразі отримати направлення можливо лише особисто у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Через значний наплив військовозобов'язаних та обмежений час, в Офісі Президента повідомили про плани продовжити терміни проходження комісії.
Ключові зміни та вимоги:
У травні 2024 року набув чинності закон, що скасував категорію "обмежено придатний". Замість неї запровадили новий статус – "придатний до служби у військових частинах забезпечення". Інші можливі висновки ВЛК включають: "придатний", "непридатний", "тимчасово непридатний" та "непридатний з переоглядом через 6-12 місяців".
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Процедура проходження ВЛК:
- Медогляд має бути завершений протягом 4 днів
- У разі потреби додаткових обстежень термін може бути подовжений до 14 днів
- Направлення видається в ТЦК за повісткою або при самостійному зверненні
Особливості для різних категорій:
Військовозобов'язані з відстрочкою:
- Нещодавні зміни до постанови Кабміну уточнили, що особи зі статусом "обмежено придатні", які подали заяву на відстрочку, зобов'язані пройти повторний медогляд
- Це також стосується заброньованих працівників, яким рекомендується підтримувати актуальний військовий облік
Штрафні санкції:
- ТЦК може накласти штраф протягом трьох місяців після виявлення порушення
- Якщо штраф не накладено протягом року після порушення, він анулюється
- Порушників можуть виявляти через реєстр "Оберіг"
Після проходження ВЛК, якщо особу визнано придатною до служби (включно зі службою в тилу), ТЦК має право вручити бойову повістку. На цьому етапі все ще можна подати заяву на відстрочку
Наразі Міноборони працює над вирішенням проблеми черг у ТЦК. Для отримання актуальної інформації щодо можливості запису на прийом рекомендується звертатися безпосередньо до місцевого ТЦК.
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