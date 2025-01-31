В Украине фиксируют резкое сокращение количества пенсионеров: почему так происходит и сколько их осталось

В Украине в течение года, с января 2024 по январь 2025, численность пенсионеров уменьшилась с 10,516 млн до 10,343 млн человек. Для сравнения, в январе 2022 года, еще до начала полномасштабной войны, количество пенсионеров составляло 10,841 млн. Таким образом, за год показатель сократился на 170 тысяч, а за три года – на 325 тысяч человек.

Согласно статистике ПФУ, которой располагает OBOZ.UA, сейчас количество работающих пенсионеров составляет 2 млн 793 тыс. человек, тогда как год назад этот показатель составлял 2 млн 748 тыс. Несмотря на общее уменьшение численности пенсионеров, количество тех, кто продолжает работать, демонстрирует рост.

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Что приводит к сокращению количества пенсионеров в Украине

В Украине с 2017 года ежегодно растут требования к трудовому стажу на 12 месяцев. Пенсионный возраст теперь напрямую зависит от стажа. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа, а к 2028-му этот показатель увеличится до 35 лет. Те, кто не будет соответствовать этим критериям, вынуждены будут продолжать работать до 63 или 65 лет.

Поэтому, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 25 лет трудового стажа. Причем важно не просто работать, но и официально платить взносы с заработной платы.

Кроме этого, Украина сталкивается с депопуляцией. Больше всего сокращается рождаемость, однако уменьшение количества пенсионеров также связано с ростом уровня смертности и сокращением средней продолжительности жизни.

Население Украины стремительно стареет, а соотношение работающих граждан к пенсионерам уже приблизилось к критическому уровню – один к одному. В условиях полномасштабной войны страна переживает одну из самых сложных экономических ситуаций в Европе, одновременно имея самый низкий пенсионный возраст. Даже такие развитые государства, как Германия и Франция, не могут себе позволить выплачивать пенсии с 60 лет.

Напомним, ранее было названо количество населения в Украине по состоянию на сегодняшний день.

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