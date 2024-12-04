Яка кількість населення в Україні станом на сьогодні: названа цифра

За час повномасштабного вторгнення Росії чисельність населення України скоротилася до 35,8 мільйонів осіб, а до 2051 року може впасти до 25,2 мільйонів. Для реагування на цю демографічну кризу у 2023 році було ухвалено закон, який гарантує право військовослужбовців на біологічне батьківство.

Зокрема, документ передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць у разі отримання поранень, що впливають на репродуктивні функції.Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вас також зацікавить:Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Однак, за словами омбудсмена, у випадку загибелі військовослужбовців репродуктивні клітини підлягають утилізації. Лубінець запропонував закласти окремі видатки в державний бюджет для кріоконсервації таких клітин. Цю пропозицію вже враховано в Держбюджеті на 2025 рік.

"Необхідно посилити інформування громадян про доступні державні медичні гарантії та вдосконалити законодавство з питань біологічного батьківства. Зміни мають охопити Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс та Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумовузавершення гарячої фази війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!