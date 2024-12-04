Какое количество населения в Украине по состоянию на сегодняшний день: названа цифра

За время полномасштабного вторжения России численность населения Украины сократилась до 35,8 миллиона человек, а к 2051 году может упасть до 25,2 миллиона.

В частности, документ предусматривает государственное финансирование хранения репродуктивных клеток защитников и защитниц в случае получения ранений, влияющих на репродуктивные функции. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Однако, по словам омбудсмена, в случае гибели военнослужащих репродуктивные клетки подлежат утилизации, Лубинец предложил заложить отдельные расходы в государственный бюджет для криоконсервации таких клеток.

"Необходимо усилить информирование граждан о доступных государственных медицинских гарантиях и усовершенствовать законодательство по вопросам биологического отцовства. Изменения должны охватить Гражданский кодекс Украины, Семейный кодекс и Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", – отметил омбудсмен.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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