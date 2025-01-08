В Украине изменились цены на 'автогражданку': к чему готовиться владельцам авто

С 1 января в Украине начал действовать новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), более известной как "автогражданка". Изменения затрагивают лимиты страховых выплат, порядок оформления ДТП, а также влияют на окончательную стоимость страхового полиса.

Портал OBOZ.UA выяснил, какие нововведения ждут украинских водителей. Важно отметить, что изменения будут касаться исключительно полисов, оформленных в 2025 году, тогда как ранее приобретенные останутся в силе на прежних условиях до завершения их срока действия.

Что именно будет изменено:

Увеличены максимальные суммы страховых выплат: на ремонт авто – со 160 до 250 тысяч гривен, а на лечение пострадавших в ДТП – с 320 до 500 тысяч гривен.

Франшиза, то есть часть убытков, которая не покрывалась страховой компанией, полностью отменена для всех договоров.

Упрощен процесс получения выплат благодаря обязательному прямому урегулированию убытков: после ДТП водитель сможет обратиться в свою страховую компанию, а не в страховую виновника.

Стоимость восстановления автомобиля теперь будет рассчитываться без учета износа, то есть до состояния "как до ДТП". Организацией ремонта на авторизованных СТО будут заниматься страховые компании, что освободит водителей от необходимости самостоятельно решать этот вопрос.

Контроль наличия полисов будет осуществляться с помощью камер для измерения скорости: они будут фиксировать номер авто, а система автоматически будет проверять, оформлена ли "автогражданка".

Бумажные полисы Green Card теперь приравнены к электронным, поэтому их распечатывать при пересечении границы больше не нужно.

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Отныне льготные категории граждан, такие как участники боевых действий и лица с инвалидностью, также обязаны оформлять ОСАГО. Однако для них предусмотрена скидка в размере 50% на приобретение полиса.

"Большинство убытков теперь можно оформлять через европротокол, а время рассмотрения дел сокращается с 90 до 60 дней. Это удобно для водителей и уменьшает бюрократические процедуры", – рассказал директор криворожского филиала страховой компании Александр Пухальский.

Кроме этого, планируется отмена регулирования стоимости "автогражданки", что, вероятно, приведет к подорожанию полисов. Однако точный уровень роста пока неизвестен. По информации hotline.finance, цены могут повыситься как минимум вдвое. Например, одна из страховых компаний в Киеве уже установила такие тарифы на полисы:

для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания объемом до 1600 куб. см, теперь нужно оплатить 6400 грн вместо 3200 грн.

для мотоциклов или мотороллеров с двигателем внутреннего сгорания объемом до 300 куб. см сумма составляет 2176 грн.

В 2025 году будет действовать переходный период, во время которого водители, ставшие участниками ДТП, могут иметь как старые, так и новые полисы. В связи с этим каждая ситуация будет рассматриваться отдельно.

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