В Украине могут штрафовать за конденсат с кондиционеров: какое наказание грозит

Владельцы кондиционеров, с которых конденсат стекает на тротуары, фасады домов или прохожих, не несут отдельной административной ответственности. Несмотря на то, что в Украине предлагалось ввести специальные штрафы за такие нарушения, соответствующий закон так и не был принят.

В то же время владельцам климатической техники следует соблюдать правила благоустройства, ведь в случае причинения вреда имуществу или здоровью других лиц они могут быть обязаны компенсировать ущерб. Об этом пишет Oboz.

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Предусмотрены ли штрафы

В ряде европейских стран за неправильный отвод конденсата уже действуют штрафные санкции. В Украине этот вопрос также пытались урегулировать на законодательном уровне, в частности, через законопроект №4619. Однако документ не был поддержан Верховной Радой, поэтому отдельного общегосударственного наказания за стекание воды из кондиционеров пока нет.

Какие изменения предлагали

Законопроект предусматривал административную ответственность для владельцев кондиционеров, если конденсат из внешнего блока попадает на фасады построек, тротуары, дороги или создает неудобства для людей.

Предлагалось установить следующие штрафы:

1700 гривен - за первое нарушение;

3400 гривен - за повторное нарушение в течение года.

Впрочем, парламент документ не принял, а затем его вообще сняли с рассмотрения.

Какие правила действуют сейчас

Несмотря на отсутствие специального штрафа на государственном уровне, вопрос правильного монтажа кондиционеров остается актуальным. В органы местной власти регулярно поступают жалобы через воду, стекающую на балконы, окна, фасады, тротуары или даже на прохожих.

Местные органы самоуправления могут устанавливать собственные требования по установке внешних блоков и способу отвода конденсата. При нарушении таких правил могут применяться меры ответственности, предусмотренные местными нормативными актами.

Кроме того, если вода из кондиционера повредит чужое имущество или нанесет вред человеку, владелец оборудования может быть обязан возместить причиненный ущерб в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Как это регулируют в других странах

Во многих европейских государствах требования к установке кондиционеров значительно строже. К примеру, в Румынии закон запрещает отводить конденсат на тротуары или проезжую часть. Владельцы должны обеспечить правильный отвод воды, чтобы она не создавала неудобств для пешеходов и не повреждала городскую инфраструктуру.

За нарушение этих требований местные власти могут налагать штрафы, которые в пересчете на украинскую валюту достигают примерно 20 тысяч гривен.

Рекомендуемые специалистами

Эксперты советуют еще на этапе установки кондиционера позаботиться о правильной системе отвода конденсата. Это поможет избежать конфликтов с соседями, жалоб от жильцов дома и возможных претензий в случае повреждения чужого имущества.

Особенно актуально это для многоквартирных домов, где вода из кондиционера может попадать на балконы нижних этажей, окна, тротуары или другие общественные места.

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