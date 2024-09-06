В Украине начинают переход на 'умные' газовые счетчики: что нужно знать потребителям

В Украине вводят новую систему учета газа. Инновационные счетчики позволят отказаться от передачи показаний вручную и обеспечат возможность прогнозировать потребление газа.

Итак, новая система Умного учета газа (Smart gas metering) существенно упростит и повысит эффективность коммуникации между поставщиками газа и потребителями. Это позволит легко прогнозировать потребление газа, что будет способствовать более точному планированию финансовых затрат и ресурсов для потребителей. Об этом пишет 24 Канал.

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Данный подход значительно облегчит контроль и выставление счетов, уменьшит вероятность ошибок, сократит расходы на обслуживание газовых счетчиков и улучшит энергоэффективность. Кроме того, новейшие умные счетчики потребляют очень мало энергии, что позволяет им функционировать от батареи в течение нескольких лет без частых замен.

Так, жителям Винницы установят газовые счетчики Pietro Fiorentini, которые автоматически будут отправлять информацию о потреблении газа в центральную учетную систему.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев начали штрафовать на значительные суммы за счетчики.

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