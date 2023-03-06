В Украине некоторые граждане получат пенсии 'задним числом': что известно

В Украине планируется ввести возможность оформления пенсионных выплат "задним числом". Речь идет о возможности назначения пенсии в прошлую дату для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

Также речь идет о гражданах, проживающих на территории, где ведутся боевые действия. Для этого комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики предлагает принять законопроект №8198, сообщает Социалка.

Отмечается, что сейчас в Украине пенсии по возрасту назначаются со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста. В свою очередь выплаты по инвалидности назначаются со дня вставления инвалидности, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев с соответствующей даты.

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Уточняется, что в случае принятия законопроекта, ряд граждан сможет оформить пенсионные выплаты "задним числом", то есть с даты наступления соответствующего права независимо от даты обращения.

В то же время в случае перемещения лица с временно оккупированных территорий или в случае деоккупации пенсионные выплаты будут назначаться с момента достижения пенсионного возраста.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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