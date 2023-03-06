В Україні деякі громадяни отримають пенсії 'заднім числом': що відомо

В Україні планують запровадити можливість оформлення пенсійних виплат "заднім числом". Йдеться про можливість призначення пенсії минулою датою для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також йдеться про громадян, які живуть на території, де ведуться бойові дії. Для цього комітет Верховної Ради з питань соцполітики пропонує ухвалити законопроєкт №8198, повідомляє Соціалка.

Зазначається, що зараз в Україні пенсії за віком призначаються з дня, який настає за днем досягнення пенсійного віку. Своєю чергою виплати за інвалідністю призначаються з дня вставлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з відповідної дати.

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Уточнюється, що у випадку ухвалення законопроєкту, низка громадян зможе оформити пенсійні виплати "заднім числом", тобто, з дати настання відповідного права незалежно від дати звернення.

Водночас у випадку переміщення особи з тимчасово окупованих територій, або у разі деокупації, пенсійні виплати призначатимуть з моменту досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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