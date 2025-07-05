В Украине растут зарплаты: где платят больше всего

Из-за нехватки рабочих кадров и высокой конкуренции на рынке труда средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года поднялась на 24,1% и достигла 23 460 гривен, а в сельском хозяйстве рост был еще более заметным — 42,7%. Правительство прогнозирует, что к 2028 году средний уровень заработной платы почти удвоится и составит почти 40 тысяч гривен.

Отчет Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины – 2025" отмечает, что этот рост беспрецедентен за последние годы и обусловлен не экономическим подъемом, а жесткой борьбой работодателей за квалифицированных работников. Основной причиной повышения зарплат стал дефицит кадров, побуждающий компании пересматривать условия труда, уровень оплаты и системы мотивации. По данным Государственной службы статистики, среднемесячная зарплата штатного работника в первом квартале 2025 года составила 23 460 гривен, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Особенно высокие темпы роста зарплат наблюдаются в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, где уровень повышения составил более 40%, а также в строительстве и ИТ-сфере, где заработки увеличились более чем на 30%. Однако самые высокие зарплаты традиционно остаются в отраслях ИТ, финансов, страхования и научно-технической деятельности.

В Минэкономики объясняют, что конкуренция за специалистов обусловлена несколькими факторами: значительная часть трудоспособного населения находится за границей, продолжается мобилизация в ВСУ, что уменьшает количество рабочих рук, а предприятия в Украине вынуждены оптимизировать штаты и увеличивать нагрузку на работников, компенсируя это более высокими зарплатами.

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При этом количество официально застрахованных наемных работников в апреле 2025 года уменьшилось почти на 124 тысячи по сравнению с прошлым годом, и общий уровень занятости все еще значительно ниже довоенного — более чем на миллион человек. Несмотря на это повышение зарплат заметно не только в традиционных сферах, но и в агросекторе, страховании и управлении, где также ощущается острый дефицит квалифицированных кадров.

Правительство прогнозирует, что эта тенденция роста зарплат сохранится до 2028 года, и ежегодно средняя зарплата будет увеличиваться, хотя и на фоне сложных экономических условий, включая разрушение инфраструктуры, логистические проблемы и энергетические риски.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине повысят налоги.

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