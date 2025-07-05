В Україні зростають зарплати: де платять найбільше

Через нестачу робочих кадрів і високу конкуренцію на ринку праці середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року піднялася на 24,1% і досягла 23 460 гривень, а у сільському господарстві зростання було ще помітнішим — 42,7%. Уряд прогнозує, що до 2028 року середній рівень заробітної плати майже подвоїться й сягне майже 40 тисяч гривень.

Звіт Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України – 2025" відзначає, що це зростання є безпрецедентним за останні роки і зумовлене не економічним підйомом, а жорсткою боротьбою роботодавців за кваліфікованих працівників. Основною причиною підвищення зарплат став дефіцит кадрів, який спонукає компанії переглядати умови праці, рівень оплати і системи мотивації. За даними Державної служби статистики, середньомісячна зарплата штатного працівника у першому кварталі 2025 року сягнула 23 460 гривень, що на чверть більше порівняно з минулим роком.

Особливо високі темпи зростання зарплат спостерігаються у сільському, лісовому та рибному господарстві, де рівень підвищення склав понад 40%, а також у будівництві та ІТ-сфері, де заробітки збільшилися на понад 30%. Проте найвищі зарплати традиційно залишаються у галузях ІТ, фінансів, страхування та науково-технічної діяльності.

У Мінекономіки пояснюють, що конкуренція за фахівців зумовлена кількома факторами: значна частина працездатного населення перебуває за кордоном, триває мобілізація до ЗСУ, що зменшує кількість робочих рук, а підприємства в Україні вимушені оптимізувати штати та збільшувати навантаження на працівників, компенсуючи це вищими зарплатами.

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При цьому кількість офіційно застрахованих найманих працівників у квітні 2025 року зменшилася майже на 124 тисячі в порівнянні з минулим роком, і загальний рівень зайнятості все ще значно нижчий від довоєнного — більш ніж на мільйон осіб. Попри це, підвищення зарплат помітне не лише у традиційних сферах, а й у агросекторі, страхуванні та управлінні, де також відчувається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Уряд прогнозує, що ця тенденція зростання зарплат збережеться до 2028 року, і щороку середня зарплата буде збільшуватися, хоча й на фоні складних економічних умов, зокрема руйнування інфраструктури, логістичних проблем та енергетичних ризиків.

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