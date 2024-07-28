В Украине резко сокращается число пенсионеров: в чем причина

В Украине наблюдается снижение количества пенсионеров, хотя средний возраст населения растет. Это длится уже много лет. К примеру, еще по состоянию на январь 2020 года, по данным Пенсионного фонда, в стране насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров. С тех пор их количество незначительно росло лишь несколько раз – в апреле 2023 и июне 2024 года.

Согласно последним данным, опубликованным изданием OBOZ.UA, в течение последних трех месяцев количество пенсионеров выросло на 110 тысяч. В частности, количество пенсионеров по инвалидности увеличилось на 20 тысяч человек, а тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца – на 6 тысяч.

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Количество пенсионеров по возрасту тоже выросло с 7,4 миллиона до 7,48 миллиона в течение последних трех месяцев. Этот небольшой прирост не влияет на общую тенденцию уменьшения числа пенсионеров в стране, что является частью более широкого процесса депопуляции. Дополнительно на численность пенсионеров влияют следующие факторы:

временная оккупация;

увеличение требований к трудовому стажу.

Сейчас право на пенсию получают граждане, рожденные в 1964 году. В то время статистика свидетельствовала, что на каждые 10 семей в среднем приходилось 22 детей, что позволяло новому поколению замещать старшее и поддерживать стабильную численность населения. Сейчас же на 10 семей приходится всего семь детей, что свидетельствует о трехкратном снижении рождаемости. Из-за этого новое поколение не в состоянии полностью заменить старшее, что может привести к увеличению числа пенсионеров, в то время как количество экономически активного населения будет продолжать уменьшаться.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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