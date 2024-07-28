В Україні різко скорочується число пенсіонерів: у чому причина

В Україні спостерігається зниження кількості пенсіонерів, хоча середній вік населення зростає. Це триває вже багато років. Наприклад, ще станом на січень 2020 року, за даними Пенсійного фонду, в країні налічувалося 11,3 мільйона пенсіонерів. З того часу їх кількість незначно зростала лише кілька разів – у квітні 2023 року та червні 2024 року.

Згідно з останніми даними, опублікованими виданням OBOZ.UA, протягом останніх трьох місяців кількість пенсіонерів зросла на 110 тисяч. Зокрема, кількість пенсіонерів через інвалідність збільшилась на 20 тисяч осіб, а тих, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника – на 6 тисяч.

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Кількість пенсіонерів за віком теж зросла з 7,4 мільйона до 7,48 мільйона протягом останніх трьох місяців. Цей невеликий приріст не впливає на загальну тенденцію зменшення числа пенсіонерів у країні, що є частиною ширшого процесу депопуляції. Додатково на чисельність пенсіонерів впливають такі фактори:

тимчасова окупація;

збільшення вимог до трудового стажу.

Зараз право на пенсію отримують громадяни, народжені в 1964 році. У той час статистика свідчила, що на кожні 10 сімей в середньому припадало 22 дітей, що дозволяло новому поколінню заміщати старше і підтримувати стабільну чисельність населення. Нині ж на 10 сімей припадає лише сім дітей, що свідчить про триразове зниження народжуваності. Через це нове покоління не в змозі повністю замінити старше, що може призвести до збільшення числа пенсіонерів, у той час як кількість економічно активного населення буде продовжувати зменшуватися.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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