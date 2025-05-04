В Украине установили самую низкую минимальную зарплату в Европе: какой ее размер и почему этого мало

На сегодняшний день Украина имеет самый низкий уровень минимальной заработной платы среди европейских стран – всего 170 евро. Для сравнения, в Молдове, которая до недавнего времени занимала последнее место в Европе по этому показателю, минималку подняли до 285 евро. Хотя эта сумма в 3,8 раза меньше, чем в Польше, она все же превышает украинский уровень.

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные Евростата, среди государств Европейского Союза наименьший размер минимальной заработной платы зафиксирован в Болгарии – 551 евро. В то же время самую высокую минималку получают в Люксембурге – 2638 евро. В некоторых странах за пределами Европы уровень минимальной зарплаты еще ниже, чем в Украине.

На сегодняшний день в 30 из 38 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) установлена минимальная заработная плата на законодательном уровне. Также минимальные ставки оплаты труда предусмотрены в большинстве стран с развивающейся экономикой, даже если они не входят в состав ОЭСР. В восьми странах-членах организации – таких как Австрия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария – законодательного регулирования минимальной зарплаты нет. Однако в этих государствах вопрос минимальной оплаты труда решается путем заключения коллективных соглашений на отраслевом или профессиональном уровне, которые охватывают значительную часть работников.

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В странах ОЭСР средний уровень минимальной заработной платы составляет около 55% от средней. В то же время в Украине этот показатель сейчас равен лишь около 33%. Если в ближайшее время минимальная зарплата не будет пересмотрена в сторону увеличения, это приведет к росту уровня бедности среди работающего населения. К тому же, такая ситуация будет способствовать дальнейшему распространению теневой занятости. Когда работодатели поднимают зарплаты, минимальная оплата труда также должна расти вслед за средней.

При определении минимальной заработной платы страны Европейского Союза руководствуются положениями Директивы 2022/2041. После вступления в ЕС Украина также будет обязана соблюдать требования, установленные этим нормативным актом. В документе говорится, что страны-члены должны применять ориентировочные референтные показатели для оценки достаточности установленной законом минимальной зарплаты. В частности, рекомендуется учитывать международные ориентиры, обычно составляющие 50–60% от среднего уровня заработной платы, а также национальные подходы к такой оценке.

В качестве национальных ориентиров для оценки минимальной зарплаты могут применяться такие показатели, как соотношение уровня бедности или ее реальная покупательная способность. Если взять за основу рекомендованную норму в пределах 50–60% от средней заработной платы, то сейчас минимальная зарплата должна составлять примерно от 12,2 до 14,6 тыс. грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, ожидается ли рост минималки в Украине в 2026 году.

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