В Україні встановили найнижчу мінімальну зарплату в Європі: який її розмір та чому цього мало

На сьогоднішній день Україна має найнижчий рівень мінімальної заробітної плати серед європейських країн – лише 170 євро. Для порівняння, у Молдові, яка донедавна посідала останнє місце в Європі за цим показником, мінімалку підняли до 285 євро. Хоча ця сума у 3,8 раза менша, ніж у Польщі, вона все ж перевищує український рівень.

Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані Євростату, серед держав Європейського Союзу найменший розмір мінімальної заробітної плати зафіксовано в Болгарії – 551 євро. Водночас найвищу мінімалку отримують у Люксембурзі – 2638 євро. У деяких країнах поза межами Європи рівень мінімальної зарплати ще нижчий, ніж в Україні.

На сьогоднішній день у 30 із 38 держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) встановлено мінімальну заробітну плату на законодавчому рівні. Також мінімальні ставки оплати праці передбачені в більшості країн із економікою, що розвивається, навіть якщо вони не входять до складу ОЕСР. У восьми країнах-членах організації – таких як Австрія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Італія, Норвегія, Швеція та Швейцарія – законодавчого регулювання мінімальної зарплати немає. Однак у цих державах питання мінімальної оплати праці вирішується шляхом укладення колективних угод на галузевому або професійному рівні, які охоплюють значну частину працівників.

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У країнах ОЕСР середній рівень мінімальної заробітної плати становить приблизно 55% від середньої. Водночас в Україні цей показник наразі дорівнює лише близько 33%. Якщо найближчим часом мінімальну зарплату не переглянуть у бік збільшення, це призведе до зростання рівня бідності серед працюючого населення. До того ж така ситуація сприятиме подальшому поширенню тіньової зайнятості. Коли роботодавці піднімають зарплати, мінімальна оплата праці також має зростати слідом за середньою.

Під час визначення мінімальної заробітної плати країни Європейського Союзу керуються положеннями Директиви 2022/2041. Після вступу до ЄС Україна також буде зобов’язана дотримуватись вимог, установлених цим нормативним актом. У документі зазначається, що країни-члени повинні застосовувати орієнтовні референтні показники для оцінки достатності встановленої законом мінімальної зарплати. Зокрема, рекомендується враховувати міжнародні орієнтири, які зазвичай становлять 50–60% від середнього рівня заробітної плати, а також національні підходи до такого оцінювання.

В якості національних орієнтирів для оцінки мінімальної зарплати можуть застосовуватись такі показники, як співвідношення до рівня бідності або її реальна купівельна спроможність. Якщо взяти за основу рекомендовану норму в межах 50–60% від середньої заробітної плати, то нині мінімальна зарплата мала б становити приблизно від 12,2 до 14,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи очікується зростання мінімалки в Україні у 2026 році.

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