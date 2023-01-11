В Украине увеличат компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал повышение выплат работодателям, принимающим на работу внутриперемещенных лиц. По его словам, в 2022 году 1,8 миллионов украинцев получили помощь от государства как переселенцы.

Кроме этого, в 2023 году начисление помощи переселенцам было продлено автоматически. Об этом Шмигаль сообщил в Telegram.

"Важной составляющей поддержки ВПЛ являются компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн", – сказал глава правительства.

Премьер добавил, что Кабмин работает над решением о повышении суммы компенсации для работодателей, предоставивших работу ВПЛ.

Видео дня

"Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации возрастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутриперемещенные лица", – указал Шмигаль.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !