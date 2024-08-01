В Украине в июле на 25% выросли продажи авто: какие машины чаще покупали украинцы

В июле 2024 года в Украине было зарегистрировано более 6,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем в июле прошлого года и на 24% больше, чем в июне 2024 года.

По данным Укравтопрома, лидером рынка остается японская марка Toyota, продавшая в Украине 1024 автомобиля. Второе место занимает BMW (628 автомобилей), а третье – Renault (587 автомобилей). Самой популярной моделью луны стал Renault Duster.

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В целом с начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшее количество регистраций пришлось на следующие марки:

Toyota – 1024;

BMW – 628;

RENAULT – 587;

SKODA – 378;

VOLKSWAGEN – 334.

Причиной роста спроса стала инициатива правительства ввести военный сбор в размере 15% на приобретение авто.

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