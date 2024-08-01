В Україні в липні на 25% зросли продажі авто: які машини частіше купували українці

У липні 2024 року в Україні було зареєстровано понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 20% більше, ніж у липні минулого року, та на 24% більше, ніж у червні 2024 року.

За даними Укравтопрому, лідером ринку залишається японська марка Toyota, яка продала в Україні 1024 автомобілі. Друге місце посідає BMW (628 авто), а третє – Renault (587 авто). Найпопулярнішою моделлю місяця став Renault Duster.

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Загалом, з початку року в Україні було зареєстровано понад 39,2 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільша кількість реєстрацій припала на такі марки:

Toyota - 1024;

BMW - 628;

RENAULT - 587;

SKODA - 378;

VOLKSWAGEN – 334.

Зазначається, що причиною зростання попиту стала ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто.

Раніше ми повідомляли, які авто можна купити в Україні за тисячу доларів.

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