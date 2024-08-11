В Украине введут новую помощь, а прожиточный минимум отменят: детали от Минсоцполитики

В Украине планируют ввести базовую социальную выплату, которая в будущем может заместить существующий прожиточный минимум. Размер этой выплаты будет определяться исходя из потребностей конкретного домохозяйства, включая количество членов семьи.

Министр социальной политики Оксана Жолнович поделилась этой информацией во время интервью для телеканала "Рада". Сейчас Минисоцполитики активно ведет диалог с органами центральной власти по данному проекту закона. Основные изменения, которые предусматривает законопроект:

прожиточный минимум отменят;

"Сегодня формально задекларированный прожиточный минимум недостаточен, чтобы обеспечить потребности человека. Он не учитывает, как человек проживает. А мы проживаем домохозяйствами. Одинокому человеку несколько больше средств надо, чем домохозяйству, например, из шести человек. Если дети и взрослые, то это другое переформатирование... Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", – отметила министр.

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размер помощи будет зависеть от состава семьи;

Учитывая, что решение о том, чтобы один из супругов работал, а второй отвечал за быт, является личным выбором каждой семьи, это не должно исключать возможность получения государственной поддержки в случае безработицы. Ведь доход, который зарабатывает один из супругов, может быть вполне достаточным для содержания семьи.

выплаты объединят;

К примеру, существует около 100 различных социальных выплат для лиц с инвалидностью, однако разобраться с этим сложным перечнем достаточно трудно. Поэтому планируется упрощение системы путем введения только двух типов помощи: одна для лиц, оказавшихся в трудном финансовом положении на короткий период, и другая – пособие по уходу для тех, кто уже не имеет возможности работать.

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