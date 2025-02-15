В Украину придет настоящая зима: ожидается снег и морозы до -20 градусов

В Украине ожидается новая волна похолодания, а морозы станут интенсивнее. Местами температура может опуститься до -20°C.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра. Синоптики предполагают, что в субботу умеренный снег покроет южные и восточные регионы.

В ночные часы осадки ожидаются также в центральных и большинстве северных областей, а на Юге возможен дождь. В других частях страны возможен слабый снег.

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В течение суток температура на западе, севере и Винницкой области составит от -3 до -8°C. В других регионах прогнозируется от -4 до +1°C. Ночью в Карпатах возможен похолодание до -8…-13°C. Днем в Крыму и Приазовье ожидается потепление до +2…+7°C.

В ближайшие двое суток в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь днем в воскресенье, 17 февраля, в западных, северных и центральных областях, а также в ночные часы понедельника на востоке возможен небольшой снег. Морозы станут более ощутимыми.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночная температура опустится до -8…-15°C, в Карпатах может достигать -20°C. Днем ожидается от -3 до -8°C. В южных регионах и Закарпатье ночью прогнозируют -5…-10°C, а днем 0…-5°C.

В течение следующих трех дней на дорогах страны будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западного направления, скоростью 5-12 м/с.

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