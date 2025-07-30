В ВР внесли законопроект о полном запрете электронных сигарет: подробности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13548, предусматривающий полный запрет на электронные сигареты в Украине. Речь идет о полном прекращении их производства, импорта, продажи — как оптовой, так и розничной — а также запрете на оборот заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в вейпах.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". Инициатива направлена на защиту здоровья граждан, особенно подростков. Статистика свидетельствует о стремительном росте популярности вейпов среди молодежи: около 40% подростков в возрасте 13–15 лет уже пробовали электронные сигареты, и почти 20% употребляют их регулярно. Среди старших подростков эти показатели еще выше.

Медицинские исследования демонстрируют, что электронные сигареты, несмотря на свою популярность, несут реальную угрозу. В частности, зафиксированы случаи поражения дыхательной системы, связанные с употреблением нелегальных или низкокачественных жидкостей. Один из примеров – витамин Е ацетат, который стал причиной многочисленных отравлений в США (известных как EVALI). Кроме того, вейпы вредят окружающей среде, поскольку содержат пластик и тяжелые металлы, которые трудно утилизировать.

Учитывая эти риски, в парламенте предлагают внести изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий". В частности, речь идет о новой статье, полностью запрещающей производство, обращение, торговлю и рекламу электронных сигарет и жидкостей для них. Соответственно, из специального закона о государственном регулировании обращения табачных и спиртовых изделий планируют исключить положения, которые до сих пор разрешали легальное обращение жидкостей для вейпов.

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Законопроект также предусматривает установление штрафов за нарушение новых норм.

Ранее мы говорили, что в Украине рекордно выросли цены на популярные ягоды.

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