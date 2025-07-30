У ВР внесли законопроєкт про повну заборону електронних сигарет: подробиці

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13548, який передбачає повну заборону на електронні сигарети в Україні. Йдеться про повне припинення їх виробництва, імпорту, продажу — як оптового, так і роздрібного — а також заборону на обіг заправних контейнерів і рідин, які використовуються у вейпах.

Про це пише "Судово-юридична газета". Ініціатива спрямована на захист здоров’я громадян, особливо підлітків. Статистика свідчить про стрімке зростання популярності вейпів серед молоді: близько 40% підлітків віком 13–15 років вже пробували електронні сигарети, і майже 20% вживають їх регулярно. Серед старших підлітків ці показники ще вищі.

Медичні дослідження демонструють, що електронні сигарети — попри свою популярність — несуть реальну загрозу. Зокрема, зафіксовані випадки уражень дихальної системи, пов’язані з вживанням нелегальних або низькоякісних рідин. Один із прикладів — вітамін Е ацетат, який став причиною численних отруєнь у США (відомих як EVALI). Крім того, вейпи шкодять довкіллю, оскільки містять пластик та важкі метали, які важко утилізувати.

З огляду на ці ризики, у парламенті пропонують внести зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів". Зокрема, йдеться про нову статтю, яка повністю забороняє виробництво, обіг, торгівлю та рекламу електронних сигарет та рідин для них. Відповідно, зі спеціального закону про державне регулювання обігу тютюнових і спиртових виробів планують виключити положення, які досі дозволяли легальний обіг рідин для вейпів.

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Законопроєкт також передбачає встановлення штрафів за порушення нових норм.

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