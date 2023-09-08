В ВСУ успокоили женщин: постановка на учет – не мобилизация
В Украине с 1 октября ряд женщин будут обязаны встать на военный учет. Впрочем, взятие на обязательный учет не означает мобилизацию.
Парламент принял закон о взятии на учет еще в октябре 2022 года. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Документ ввел нормы, согласно которым пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины по медицинским или фармацевтическим специальностям подлежат взятию на военный учет.
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"Постановка на военный учет – это не мобилизация медиков. Это выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на учет должны стать врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Женщины с другими специальностями, родственными военным, могут стать на учет по собственному желанию.
Для взятия на учет нужно прийти в территориальный центр комплектования. С собой нужно иметь:
- заявление о взятии на учет;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справку по работе с указанием специальности;
- свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
- свидетельство о браке;
- фотографии 3х4.
За нарушение правил военного учета законодательством предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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