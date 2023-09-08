В ВСУ успокоили женщин: постановка на учет – не мобилизация

В Украине с 1 октября ряд женщин будут обязаны встать на военный учет. Впрочем, взятие на обязательный учет не означает мобилизацию.

Парламент принял закон о взятии на учет еще в октябре 2022 года. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Документ ввел нормы, согласно которым пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины по медицинским или фармацевтическим специальностям подлежат взятию на военный учет.

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"Постановка на военный учет – это не мобилизация медиков. Это выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на учет должны стать врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Женщины с другими специальностями, родственными военным, могут стать на учет по собственному желанию.

Для взятия на учет нужно прийти в территориальный центр комплектования. С собой нужно иметь:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справку по работе с указанием специальности;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

За нарушение правил военного учета законодательством предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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