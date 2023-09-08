У ЗСУ заспокоїли жінок: постановка на облік – не мобілізація

В Україні з 1 жовтня низка жінок буде зобов'язана встати на військовий облік. Втім, взяття на обов'язковий облік не означає мобілізацію.

Парламент ухвалив закон про взяття на облік ще у жовтні 2022 року. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Документ запровадив норми, згідно з якими придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки з медичними чи фармацевтичними спеціальностями підлягають взяттю на військовий облік.

Читайте також: Юристка пояснила, чи можуть увійти до квартири для вручення повістки

Відео дня

"Постановка на військовий облік – це не мобілізація медиків. Це виконання зміни до закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на облік мають стати: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Жінки з іншими спеціальностями, які споріднені з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням.

Для взяття на облік необхідно прийти у територіальний центр комплектування. З собою потрібно мати:

заяву про взяття на облік;

паспорт чи ID-карта;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідку з роботи із зазначенням спеціальності;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотографії 3х4.

За порушення правил військового обліку законодавством передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!