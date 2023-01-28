В Японии обнаружили самый длинный меч в кургане 4 века (фото)

В кургане Томио Маруяма в Нарезе нашли самый длинный меч в Японии. Оружие имеет длину 2,37 метра и 6 см в ширину, более чем вдвое превышающее длину предыдущего рекордсмена, найденного в кургане конца 5-го века в Хиросиме.

Кроме этого в кургане обнаружили большое бронзовое зеркало, которое также беспрецедентно в японских археологических записях. Курган и артефакты датируются второй половиной IV в., пишет The History Blog.

Это самый длинный железный меч, найденный в Восточной Азии. Меч имеет змеевидную форму.

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Всего в Японии было найдено 85 змеевидных мечей, и это самый старый из них. Для создания характерного волнистого эффекта его умерщвляли и сгибали в шести местах.

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На верхушке, рукоятке и влагалищах обнаружены следы органических остатков. Его чрезвычайные размеры и форма свидетельствуют передовые технологии обработки железа периода Кофун (ок. 250-538 гг. н. э.).

Бронзовое зеркало имеет форму щита, такой формы никогда раньше не видели в кофуне, и оно также гораздо больше предшественников. Его длина 64 см и ширина 31 см, что делает его самым большим зеркалом того периода, когда-либо обнаруженным.

Его отделка тоже уникальна. На задней части зеркала выгравированы стилизованные драконы и геометрические рисунки. Отражающая поверхность зеркала осталась гладкой и полированной.

Напомним, в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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