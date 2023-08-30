В Запорожской области СБУ дроном разогнала ''шабаш кадыровцев и коллаборантов'': фото и видео

В Запорожской области 29 августа дроном были атакованы коллаборанты и кадыровцы, которые пытаются организовать незаконные выборы в г. Каменка-Днепровска. Взрыв устроили силовики из Службы безопасности Украины.

Как сообщают источники в СБУ, удар дрона-камикадзе пришелся по так называемому "избирательному участку" в момент, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" со всего района.

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Удар по "избирательному участку" в г. Каменка-Днепровская произошел в момент, когда там собралось более трех десятков предателей, их охраняли российские оккупанты.

"Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", — отмечают источники.

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Добавляется, что атака произошла в несколько волн, известно о многих раненых.

После взрыва в городе активизировались российские военные, также известно, что в Каменце-Днепровской оккупанты усиливают работу систем РЭБ и ПВО.

Напомним, 23 и 24 августа разведчики ГУР нанесли значительные потери врагу в Запорожской области. Ряды окупантов "проредили" в городах Каменка-Днепровская и в Энергодаре.

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