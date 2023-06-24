вагнеровцы планируют захватить ядерное оружие в Воронежской области – АТЕШ

Отряды "Вагнера", зашедшие в Воронежскую область россии, уже вышли на окраины города Борисоглебск. Там они планируют завладеть ядерным оружием.

По сообщению крымских партизан АТЕШ, именно в этом городе находится склад с ядерным оружием, известный как "375 объект "С"", он принадлежит 12-му управлению Минобороны рф.

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В АТЕШ отмечают, что на складе присутствует малочисленная охрана, поэтому вагнеровцы могут его легко захватить.

"Вероятно, самостоятельно защитить состав не удастся, поскольку на месте мало военных сил и ограничены финансовые ресурсы. Для успешной обороны нужно значительное количество танков, артиллерии и профессиональной моторизованной пехоты. Минимум необходима бригада. Однако, поскольку сейчас нет свободных войск, единственный путь получить подкрепление" - снять оперативные резервы с фронта", – пишет АТЕШ.

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Отмечается, что битва за воронежский ядерный состав, вероятно, приведет к усилению эскалации столкновений между отрядами Вагнера и российскими вооруженными силами.

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Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

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