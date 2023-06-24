вагнерівці планують захопити ядерну зброю у Воронезькій області – АТЕШ

Загони "Вагнеру", які зайшли до Воронезької області росії, вже вийшли на околиці міста Борисоглібськ. Там вони планують заволодіти ядерною зброєю.

За повідомленням кримських партизанів АТЕШ, саме в цьому місті знаходиться склад з ядерною зброєю, відомий як "375 об'єкт "С"", він належить 12-му управлінню Міноборони рф.

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В АТЕШ зазначають, що на складі присутня малочисельна охорона, тому вагнерівці можуть легко його захопити.

"Ймовірно, самостійно захистити склад не вдасться, оскільки на місці мало військових сил і обмежені фінансові ресурси. Для успішної оборони потрібна значна кількість танків, артилерії та професійної моторизованої піхоти. Мінімум необхідна бригада. Однак, оскільки зараз немає вільних військ, єдиний шлях отримати підкріплення - зняти оперативні резерви з фронту", – пише АТЕШ.

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Зазначається, що битва за воронезький ядерний склад, ймовірно, призведе до посилення ескалації зіткнень між загонами "Вагнеру" та російськими збройними силами.

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Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв “покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

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