Валерий Маркус пожаловался на командование и попросил перевести ниже в звании

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус пожаловался на военное командование. В частности, он просил снизить его в должности из-за несогласия с действиями командования ОМБР.

По его словам, рапорт уже у командира на столе. Об этом Маркус сообщил на странице в Facebook.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", – говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также: Залужный по-отечески "рассорился" на Маркуса, который записывал видео из окопов о "кучах трупов врага" (фото)

Маркус отметил, что не может оставить своих людей, поэтому будет идти на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя.

По мнению военного, в бригаде систематически унижается работа сержантского корпуса, командование не понимает важность морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием, а некомпетентность высшего офицерского корпуса остается безнаказанной.

Ранее Маркус сообщал, как украинские защитники из дрона выследили российских боевиков, скрывавшихся в блиндаже и точным сбросом обезвредили их. Затем они ликвидировали и вражеские танки, ездившие по украинским землям.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!