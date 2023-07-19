Вариант легкого ужина: рецепт лосося с ананасовой сальсой

Легкий и питательный летний ужин. Нежный лосось отлично сочетается с ананасовой сальсой. Это блюдо понравится даже самым требовательным ценителям рыбы.

Ингредиенты:

– Лосось, стейк – 2 шт.

– Ананас свежий – 200 г

– лайм – 3 шт.

– мед – 1 ч. л.

– Лук красный – 1/4 шт.

– Кинза свежая – 1 ст. л.

–масло – 2 ст. л.

–Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Кинзу помойте, обсушите и измельчите. Помойте и обсушите бумажными полотенцами стейки, не снимайте с них кожуру.

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2. Смешайте сок лайма, растительное масло и мед. Соусом смажьте стейки и оставьте мариноваться.

3. Разогрейте гриль и выложите стейки. Жарьте до готовности.

4. Сальса: из 2 лаймов выжмите сок. Ананас почистите и нарежьте кубиками. Размельчите лук и перемешайте все с соком лайма и измельченной кинзой, посолите и добавьте перец.

5. Подавайте лосося теплым, под ананасовой сальсой.

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