Вариант легкого ужина: рецепт лосося с ананасовой сальсой
Легкий и питательный летний ужин. Нежный лосось отлично сочетается с ананасовой сальсой. Это блюдо понравится даже самым требовательным ценителям рыбы.
Ингредиенты:
– Лосось, стейк – 2 шт.
– Ананас свежий – 200 г
– лайм – 3 шт.
– мед – 1 ч. л.
– Лук красный – 1/4 шт.
– Кинза свежая – 1 ст. л.
–масло – 2 ст. л.
–Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Кинзу помойте, обсушите и измельчите. Помойте и обсушите бумажными полотенцами стейки, не снимайте с них кожуру.
2. Смешайте сок лайма, растительное масло и мед. Соусом смажьте стейки и оставьте мариноваться.
3. Разогрейте гриль и выложите стейки. Жарьте до готовности.
4. Сальса: из 2 лаймов выжмите сок. Ананас почистите и нарежьте кубиками. Размельчите лук и перемешайте все с соком лайма и измельченной кинзой, посолите и добавьте перец.
5. Подавайте лосося теплым, под ананасовой сальсой.
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