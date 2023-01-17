Вблизи Иерихона в Палестине обнаружили старинную византийскую церковь (фото)

В Палестине в районе Иерихона, на Западном берегу реки Иордан, была обнаружена византийская церковь. Внимание ученых привлек изящный мозаичный пол.

Гражданская администрация, государственный орган, контролирующий деятельность на Западном берегу, не сообщает, когда церковь впервые обнаружила ее работавшая на месте археологическая служба. Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что администрация датирует церковь 6 веком нашей эры. Она все еще использовалась в течение раннего мусульманского периода сто лет спустя.

Хотя ислам запрещает выставлять иконы и изображения в общественных местах, на мозаичном полу не было никаких следов повреждений разрушительного иконоборчества.

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Церковь занимает 250 квадратных метров, достаточно большая, чтобы служить одним из самых больших христианских молитвенных домов в этом районе того времени. Строительство включало в себя материалы, которых не было в местности, такие как мраморные колонны и черный битумный камень.

Трехметровая надпись, содержащая пять строк на греческом языке и найденная в молитвенной зоне, чтит память Георгия и Нона, очевидно двух общественных деятелей, пожертвовавших на строительство церкви.

Здание пережило мощное землетрясение в 749 году нашей эры, разрушившее другие церкви и сооружения по всему региону, хотя оно было заброшено до этого события, а вход в него намеренно запечатан.

Напомним, что в Великобритании мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

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