Поблизу Єрихону у Палестині виявили стародавню візантійську церкву (фото)

У Палестині в районі Єрихону, на Західному березі річки Йордан, була виявлена візантійська церква. Увагу науковців привернула витончена мозаїчна підлога.

Цивільна адміністрація, державний орган, який контролює діяльність на Західному березі, не повідомляє, коли церкву вперше виявила її археологічна служба, яка працювала на місці. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що адміністрація датує церкву 6-м століттям нашої ери. Вона все ще використовувалася протягом раннього мусульманського періоду через сто років.

Хоча іслам забороняє виставляти ікони та зображення в громадських місцях, на мозаїчній підлозі не було жодних слідів пошкоджень від руйнівного іконоборства.

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Церква займає 250 квадратних метрів, достатньо велика, щоб служити одним із найбільших християнських молитовних будинків у цьому районі того часу. Будівництво включало матеріали, яких не було в місцевості, такі як мармурові колони та чорний бітумний камінь.

Триметровий напис, що містить п'ять рядків грецькою мовою і знайдений у молитовній зоні, вшановує пам'ять Георгія та Нона, очевидно двох громадських діячів, які пожертвували на будівництво церкви.

Будівля пережила потужний землетрус у 749 році нашої ери, який зруйнував інші церкви та споруди по всьому регіону, хоча вона була покинута до цієї події, а вхід до неї навмисно запечатаний.

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік випадково знайшов за допомогою металошукача римську золоту сережку. Знахідку оголосили скарбом та планують виставити у музеї Дісса.

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