Верховная Рада возобновила штрафы за задержку поставки оружия
Верховная Рада приняла изменения в законопроект №12245, которые восстанавливают штрафные санкции за нарушение условий и сроков поставки товаров оборонного назначения. За принятие решения проголосовали 239 народных депутатов.
Об этом в Facebook сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
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Как пояснила Пидласа, предусмотрены следующие штрафы:
- За нарушение условий качества или комплектности товаров (работ, услуг) будет взиматься штраф в размере 20% их стоимости.
- За нарушение сроков выполнения обязательств устанавливается пеня в размере 0,1% стоимости за каждый день просрочки.
- Если просрочка превышает 30 дней, дополнительно будет взиматься штраф в размере 7% стоимости.
Закон расширяет круг субъектов, которые могут получать молодежные гранты. Это должно способствовать повышению конкуренции и качеству проектов. Также решен вопрос погашения долгов местных бюджетов за 2008-2009 годы перед государственным бюджетом.
Напомним, Россия не откажется от своих целей в войне против Украины.
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