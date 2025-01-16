Верховна Рада відновила штрафи за затримку постачання зброї

Верховна Рада ухвалила зміни до законопроєкту №12245, які відновлюють штрафні санкції за порушення умов і строків постачання товарів оборонного призначення. За ухвалення рішення проголосували 239 народних депутатів.

Про це у Facebook повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Читайте також: Нова заява Трампа сколихнула весь світ

Як пояснила Підласа, передбачено наступні штрафи:

За порушення умов щодо якості або комплектності товарів (робіт, послуг) стягуватиметься штраф у розмірі 20% їх вартості .

. За порушення строків виконання зобов’язань встановлюється пеня у розмірі 0,1% вартості за кожен день прострочення .

. Якщо прострочення перевищує 30 днів, додатково стягуватиметься штраф у розмірі 7% вартості.

Закон розширює коло суб’єктів, які можуть отримувати молодіжні гранти. Це має сприяти підвищенню конкуренції та якості проєктів. Також вирішено питання погашення боргів місцевих бюджетів за 2008–2009 роки перед державним бюджетом.

Нагадаємо, Росія не відмовиться від своїх цілей у війні проти України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!