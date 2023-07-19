Верят до сих пор: Какие приметы о деньгах существовали давно в прошлом

С давних времен почти каждая культура обременена предрассудками, влияющими на восприятие денег и их энергетику. В одном из опубликованных материалов на сайте OBOZREVATEL раскрыты основные и распространенные народные верования в отношении денег.

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Во многих культурах верят, что привлечь больше денег домой помогут правильные места для хранения купюр и монет. В частности, мелочь засыпают в фундамент дома, а монеты возлагают под порог или под коврик у входной двери, и при входе в дом говорят заклинание: "Я в дом и деньги в дом".

В то же время, наличие денег неизвестного происхождения на пороге или перед дверью считалось нехорошим признаком, и рекомендовалось не касаться их руками. Эти поверья были связаны с табу на передачу денег через порог, а также с осторожностью по отношению к подаркам, которые принесли неизвестные люди.

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Кроме того, деньги также клали под скатерть на кухне, считая их символом достатка, а также местом, где собирается вся семья, поэтому энергетика денег распространяется на всех ее членов.

Суеверные люди не любят оставлять пустую посуду или бутылки на столе, поскольку это, по примете, несет с собой негативные последствия и привлекает нищету. Также существует много ограничений на пересылку денег, в частности, рекомендуется положить их на стол перед передачей.

Многие верования также связаны с избеганием подбора денег, лежащих на земле, особенно на перекрестках или на кладбищах, поскольку эти места считаются опасными из-за присутствия нечистых сил. Также чрезмерное свистение дома и свист на пересечении дорог считались несчастливыми, и эти действия могли приносить беду.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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