Визажистка рассказала как быстро избавиться от мешков под глазами за 60 секунд

Мешки под глазами очень портят вид лица, придают возраст и являются признаком нездорового организма. Кожа под глазами еще больше темнеет в холодное время года из-за отсутствия солнца и недостатка витамина D.

Как быстро и легко скрыть мешки и темные пятна под глазами, пишет издание Express. Зимой эта проблема становится более очевидной, поскольку недостаток витамина D замедляет рост и высвобождение красных кровяных телец в кровообращение, поэтому кожа под глазами темнеет.

Лицо выглядит тусклым и усталым, даже после долгого и качественного сна, а вы можете чувствовать себя в тонусе. Многие это скрывает этот недостаток с помощью удачного макияжа, но толстый слой тонального крема не исправит проблему.

Видео дня

Как скрыть темные колья и уменьшить отечность глаз рассказала визажистка Сафрон Хьюз. Она поделилась 60-секундным лайфхаком, заключающимся в том, чтобы приложить к участку под глазами охлажденные ложки.

Перед процедурой ложки следует подержать в холодильнике, а затем приложить к глазам в минуту, этого, по словам визажистки, будет достаточно. Температура уменьшает отечность, а давление ложек может стимулировать лимфодренаж, чтобы вывести излишнюю жидкость из-под глаз.

После этого лучше нанести увлажняющий крем, а также можно использовать осветительную пудру.

Раньше мы писали о 3 продуктах с наибольшим содержанием сахара, от которых лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!