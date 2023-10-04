Власти США впервые в истории наложили штраф за космический мусор

Власти США объявили о наложении исторического штрафа за ситуацию с космическим мусором, наложив наказание в размере 150 000 долларов на телекомпанию, которая не смогла должным образом утилизировать спутник.

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Федеральная комиссия связи (FCC) выступила против компании Dish в понедельник из-за их неспособности должным образом вывести с орбиты спутник под названием EchoStar-7, находящийся на орбите с 2002 года. Этот штраф стал первым в истории США, наложенным за нарушение правил утилизации космических объектов. Об этом пишет Sciense Alert.

Федеральная комиссия связи заявила, что Dish планировала поднять спутник на высоту 300 км (190 миль) выше его рабочей дугой, но из-за ограниченного количества горючего спутник взорвался на высоту не более 120 км над начальной дугой. Это может привести к созданию нового облома космического мусора.

Представитель Dish ответил на решение FCC, указав, что EchoStar-7 является старым космическим аппаратом, исключенным из применения под новыми правилами FCC, требующими минимальной орбиты утилизации. Компания Dish утверждает, что имеет многолетний опыт безопасной эксплуатации спутников и выполняет все обязанности как лицензиат FCC.

Этот штраф и сопутствующая реакция компании Dish подчеркивают серьезность вопроса космического мусора. Находящиеся на орбите снаряжения могут создавать риски для других спутников и космических миссий, а также для Международной космической станции и инфраструктуры на Земле. На их большое значение свидетельствует тот факт, что агентства, отвечающие за регулирование воздушного и космического пространства, прилагают усилия для контроля и управления этими объектами для предотвращения возможных аварий и столкновений.

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