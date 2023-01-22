Во Львове начальник управления полиции подарил пропуск на площадь Рынок девушке и показал это на видео: его отстранили

В украинской сети распространяется видео, на котором представитель полиции дарит девушке подарок. Во время распаковки, которая проходила на камеру, становится известно, что она получила пропуск для проезда через пешеходную зону на площадь Рынок во Львове.

Девушка очень радуется и подпрыгивает после увиденного. Она говорит, что наконец-то сможет проехать на своем автомобиле марки Mercedes.

"А я говорила, что я люблю повы... бываться. Пропуск по площади Рынок на мой Мерседес", - говорит она.

Видео дня

Впоследствии на странице Патрульной полиции Украины появилось объяснение, что указанное лицо было уволено с должности.

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором показан начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством было принято решение об увольнении начальника с должности. В отношении происшествия назначено служебное расследование.

Как сообщается в социальных сетях, девушка на видео – помощница депутата Львовского областного совета от "Европейской солидарности" Андрея Думы Василина Федюк.

Оригинальный подарок помощнице депутата сделал начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Украинцы в комментариях не сдерживали себя в эмоциях. Они отмечали, что должно быть настоящее наказание за такие поступки.

Некоторые шутили, что девушке было достаточно только пропуска.

Другие удивлялись, что это возможно, когда в стране идет война.

Напомним, что год спустя неприятная ситуация произошла на мероприятии при участии заместителя министра образования Игоря Грабарука и мэра Львова Андрея Садового. На мероприятии была замечена девушка в очень откровенном платье - Кристина Тышкун.

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