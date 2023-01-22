У Львові начальник управління поліції подарував перепустку на площу Ринок дівчині і показав це на відео: його відсторонили

В українській мережі поширюється відео на якому представник поліції дарує дівчині подарунок. Під час розпаковки, яка відбувалася на камеру, стає відомо, що вона отримала перепустку для проїзду через пішохідну зону на площу Ринок у Львові.

Людина дуже радіє і підстрибує після побаченого. Вона промовляє, що нарешті зможе проїхати на своєму автомобілі марки Mercedes.

"А я казала, що я люблю пови … обуватись. Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес", - каже вона.

Відео дня

Згодом на сторінці Патрульної поліції України з’явилося пояснення, що вказану особу було звільнено з посади.

"Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництвом було принято рішення про звільнення начальника з посади. Відносно події призначено службове розслідування.

Як повідомляється в соціальних мережах, дівчина на відео - помічниця депутата Львівської обласної ради від "Європейської солідарності" Андрія Думи Василина Федюк.

Оригінальний подарунок помічниці депутата зробив начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

Українці в коментарях не стримували себе в емоціях. Вони зазначали, що повинно бути справжнє покарання за такі вчинки.

Дехто шуткував, що дівчині було достатньо лише перепустки.

Інші дивувались, що таке можливо, коли в країні йде війна.

Нагадаємо, що майже рік потому неприємна ситуація сталася на заході за участі заступника міністра освіти Ігора Грабарука і мера Львова Андрія Садового. На заході було помічено дівчину у дуже відвертій сукні - Христину Тишкун.

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