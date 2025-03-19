Водителям напомнили о важном платеже: что нужно оплатить до 31 марта

Для водителей, желающих оставить свой уникальный номерной знак после продажи автомобиля, предусмотрена официальная услуга хранения в сервисном центре МВД, ведь самостоятельное хранение не допускается.

Как сообщает "Автотема", владельцы номерных знаков, находящиеся на хранении в сервисном центре МВД, должны произвести оплату до 31 марта 2025 года. В случае неуплаты с 1 апреля этого года такие номера будут подлежать утилизации в соответствии с постановлением Кабмина №795.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что эта услуга платная. Стоимость составляет 10,80 грн в сутки (с НДС), а период хранения определяется автовладельцем самостоятельно.

Читайте также: Водителей в Украине могут оштрафовать, даже если они не нарушали ПДД: кого касается

Чтобы оплатить хранение номерных знаков, водителям необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД или поручить уполномоченному представителю для оплаты квитанции. Кроме того, существует возможность произвести оплату онлайн через кабинет водителя, выбрав подходящий период продления услуги.

Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает возможности перевода номерных знаков из одного подразделения МВД в другое. Однако автовладелец имеет право передать номерной знак своим родственникам, в частности детям или супругам, при предоставлении подтверждающих документов, таких как свидетельство о рождении или браке.

Ранее мы говорили, что некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!