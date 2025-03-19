Водіям нагадали про важливий платіж: що потрібно сплатити до 31 березня

Для водіїв, які бажають залишити свій унікальний номерний знак після продажу автомобіля, передбачена офіційна послуга його зберігання в сервісному центрі МВС, адже самостійне зберігання не допускається.

Як повідомляє "Автотема", власники номерних знаків, що знаходяться на зберіганні в сервісному центрі МВС, повинні здійснити оплату до 31 березня 2025 року. У разі несплати з 1 квітня цього року такі номери підлягатимуть утилізації відповідно до постанови Кабміну №795.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що ця послуга є платною. Вартість становить 10,80 грн на добу (з ПДВ), а період зберігання визначається автовласником самостійно.

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Щоб оплатити зберігання номерних знаків, водіям необхідно особисто звернутися до сервісного центру МВС або доручити це уповноваженому представнику для сплати квитанції. Крім того, існує можливість здійснити оплату онлайн через кабінет водія, обравши потрібний період продовження послуги.

Варто зазначити, що чинне законодавство не передбачає можливості переведення номерних знаків з одного підрозділу МВС до іншого. Проте автовласник має право передати номерний знак своїм родичам, зокрема дітям або подружжю, за умови надання підтверджуючих документів, таких як свідоцтво про народження чи шлюб.

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