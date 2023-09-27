Военный учет для женщин: в Минздраве рассказали нюансы

С 1 октября на военный учет должны стать женщины-медики и женщины-фармацевты от 18 до 60 лет. В частности, это касается врачей, стоматологов, акушеров, медицинских сестер, фармацевтов и провизоров, научных сотрудников, руководителей подразделений по здравоохранению и т.д.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что военный учет для таких женщин обязателен более 30 лет.

Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете. Однако, к сожалению, все это время норма по постановке на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, из-за чего часть медиков в нем не учтена, говорилось в сообщении.

Для того, чтобы стать на военный учет женщины будут три года – до 31 декабря 2026 года. Однако с января 2023 студентки медицинских или фармацевтических специальностей будут становиться на учет после окончания обучения. В частности, учебные заведения будут представлять списки выпускниц в ТЦК и СП за два месяца до завершения обучения.

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Подчеркнули, что постановка на учет не будет равна мобилизации. Ведь учет нужен только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в Украине.

Кроме этого, женщин, которые станут на военный учет, не ожидается никаких изменений в выезде за границу.

Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет (в настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности), добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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